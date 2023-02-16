Европа прошла через эту зиму, поскольку ее жизненно важные газовые хранилища заполнены более чем наполовину.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину мягкая погода этой зимой помогла Европе избежать энергетических угроз со стороны агрессора.

Как говорится в материале Politiсo, согласно новой оценке Европейской комиссии, Европа прошла через эту зиму, поскольку ее жизненно важные газовые хранилища заполнены более чем наполовину.

Это означает, что, несмотря на усилия президента страны-агрессора Владимира Путина заставить Европу замерзнуть, прекратив подачу газа, экономики ЕС переживут самые холодные месяцы без серьезного вреда — и, похоже, к следующей зиме они готовы сделать то же самое.

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Как говорится в материале, несколько месяцев назад были опасения по поводу нехватки электроэнергии этой зимой из-за перебоев с поставками из России. Однако сочетание мягкой погоды, увеличения импорта сжиженного природного газа (СПГ) и значительного падения потребления газа означает, что к концу марта в хранилищах, по прогнозам, останется более 50 миллиардов кубометров газа.

Завершение зимнего отопительного сезона с такими значительными запасами — более 50 процентов от общего объема хранилищ ЕС, составляющего примерно 100 миллиардов кубометров, — устраняет любые сохраняющиеся опасения по поводу нехватки газа в краткосрочной перспективе. Это также снимает опасения по поводу энергетической безопасности Европы перед следующей зимой.

Война в Украине и ситуация с газом в Европе

Ряд стран Евросоюза полностью или очень сильно зависели от поставок российского газа. После начала российского вторжения в Украину большинство стран начали сокращать эту зависимость.

25 августа 2022 года цена на газ в Европе достигла рекордной отметки – 316 евро за МВт-ч, или 3,3 тыс. долларов за тысячу кубометров. Голубое топливо дорожало на фоне полной остановки поставок газа "Северным потоком" в начале сентября.

В декабре 2022 года министры энергетики стран Европейского Союза договорились об установлении предельной цены на газ. Она составит €180 за мегаватт-час (МВт/ч), ожидается, что ограничение вступит в силу в середине февраля 2023 года.

В Кремле назвали санкции "попыткой посягнуть на рыночный механизм" и пообещали ответные меры. Однако спустя неделю после согласования установления предельной цены на газ в РФ заговорили о возобновлении поставок в ЕС по газопроводу Ямал-Европа.

Россия угрожала прекращением поставок газа в ЕС в случае введения "ценового потолка".

28 декабря 2022 года цены на газ в Европе упали до довоенного уровня.

4 января 2023 года цена на газ в Европе упала до минимума с начала войны в Украине.

6 января 2023 года вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Путин проиграл в своем газовом шантаже Европы. Берлин смог заменить прекращенные российские поставки газа, нефти и угля через другие каналы.

10 января 2023 года стало известно о том, что к концу зимы 2023 года газовые хранилища Германии будут заполнены больше, чем это было к концу зимы 2022 года, сразу после российского вторжения в Украину.

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