Это связано с сокращением потребления газа для отопления.

Европейские цены на природный газ упали до уровня, который в последний раз был зафиксирован перед полномасштабным вторжением России в Украину.

Как пишет FT, нидерландский фьючерс на газ TTF на ближайший месяц (эталонный европейский контракт) упал в среду, 28 декабря, на 7,4%.

Цена составила 76,78 евро за мегаватт-час. В последний раз эта цена была зарегистрирована 10 месяцев назад. В течение дня цена выросла до 80,55 евро.

Видео дня

Отмечается, что это связано с сокращением потребления газа для отопления на фоне сохраняющейся в Европе теплой погоды. С кануна Рождества Европа отправляет в свои хранилища больше газа, чем использует,

Цены на газ в Европе

В декабре министры энергетики стран Европейского Союза договорились об установлении предельной цены на газ. Она составит €180 за мегаватт-час (МВт/ч), Ожидается, что ограничение вступит в силу в середине февраля.

В Кремле назвали санкции "попыткой посягнуть на рыночный механизм" и пообещали ответные меры. Однако неделю после согласования установления предельной цены на газ в РФ заговорили о возобновлении поставок в ЕС по газопроводу Ямал-Европа.

Ранее страна-агрессор угрожала прекращением поставок газа в ЕС в случае введения "ценового потолка". Именно таким был ответ РФ на установления предельной цены на российскую нефть - 27 декабря Владимир Путин подписал указ о запрете поставок нефти и нефтепродуктов иностранным юрлицам и физлицам, если в контрактах предусмотрено введение потолка стоимости.

Вас также могут заинтересовать новости: