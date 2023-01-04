Цены на голубое топливо показывают тенденцию к снижению уже третью неделю подряд, этому способствует теплая зима в Европе.

Спотовая цена на газ в Европе на торгах 4 января опустилась до уровня 66 евро за МВт-ч, что является самым низким показателем с февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину.

Как свидетельствуют данные биржи ICE, цена ближайшего (февральского) фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 735 долларов за тысячу кубометров, то есть до 66 евро за МВт-ч.

Цены на голубое топливо показывают тенденцию к снижению уже третью неделю подряд. Этому способствует теплая зима в Европе.

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Падение цены на газ означает снижение цен и на электроэнергию, поскольку многие электростанции в Европе производят ее из газа, а для Украины возможность докупить в Европе голубое топливо по более низкой цене.

Ситуация с газом в Европе:

25 августа 2022 года цена на газ в Европе достигала рекордной отметки – 316 евро за МВт-ч, или 3,3 тыс. долларов за тысячу кубометров. Голубое топливо дорожало на фоне полной остановки поставок газа "Северным потоком" в начале сентября.

В декабре 2022 года министры энергетики стран Европейского Союза договорились об установлении предельной цены на газ. Она составит €180 за мегаватт-час (МВт/ч), ожидается, что ограничение вступит в силу в середине февраля 2023 года.

В Кремле назвали санкции "попыткой посягнуть на рыночный механизм" и пообещали ответные меры. Однако спустя неделю после согласования установления предельной цены на газ в РФ заговорили о возобновлении поставок в ЕС по газопроводу Ямал-Европа.

Ранее страна-агрессор угрожала прекращением поставок газа в ЕС в случае введения "ценового потолка". Именно таким был ответ РФ на установления предельной цены на российскую нефть - 27 декабря Владимир Путин подписал указ о запрете поставок нефти и нефтепродуктов иностранным юрлицам и физлицам, если в контрактах предусмотрено введение потолка стоимости.

28 декабря 2022 года цены на газ в Европе упали до довоенного уровня.

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