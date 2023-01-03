В GTT заявили, что такое решение было принято из-за ограничений, предусмотренных восьмым и девятым пакетами санкций Евросоюза.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и вступивших в силу санкций против агрессора, французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) объявила о приостановке работы в России.

Как говорится в заявлении на сайте компании, также прекращено сотрудничество с российской "Звездой" по контракту о строительстве 15 газовозов ледокольного класса.

Как говорится сообщении, решение было принято из-за ограничений, предусмотренных восьмым и девятым пакетом санкций Евросоюза.

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"С 8 января 2023 года действие контракта со "Звездой" будет приостановлено, и участие GTT на двух самых современных перевозчиках СПГ будет ограничено обеспечением безопасности проектов и целостности технологии в соответствии с действующими международными санкциями",— говорится в сообщении.

GTT:

GTT - мировой лидер по производству мембранных контейнерных систем, которые используют для перевозки и хранения сжиженного природного газа. Контейнеры, которые производит компания, необходимы для безопасного хранения топлива в больших объемах при температуре до -163 С.

Война в Украине и санкции против России:

15 декабря ЕС согласовал девятый пакет санкций против Российской Федерации, введенных в связи с военной агрессией РФ в Украине.

Санкции применены к представителям Госдумы РФ, физических лиц, компаний и представителей военного сектора, лиц, которые были причастны к координации хищения украинского зерна и другой украинской продукции, к похищению людей, в частности детей.

Запрещен экспорт гражданских беспилотных аппаратов, ноутбуков, станков, навигации, GPS, радио - всего более 20 групп товаров.169 компаниям запрещено что-либо продавать, поскольку они причастны к обеспечению российского ВПК.

Также запрещен экспорт, который касается производства товаров в авиационной, космической промышленности, включая авиационными двигателями и частями к ним.

Введен запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор РФ - это металлы и минералы, в частности титан, никель. Объем таких инвестиций на сегодня составил около 3 млрд евро.

ЕС распространил запрет на участие граждан ЕС в наблюдательных советах российских компаний во всех государственных компаниях.

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