Не нужно давать России неправильных сигналов, что якобы кто-то готов ослаблять давление.

Девятый пакет санкций против России за войну против Украины не последний, потому что давление нужно повышать.

Как отметил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, Европейский Союз утвердил девятый пакет санкций против России за войну.

"Но, очевидно, не последние (санкции - УНИАН), потому что очевидно, что давление нужно повышать", - подчеркнул президент.

Он поблагодарил всех тех лидеров и стран, которые боролись за "более крепкий пакет".

"Но будем работать с Еврокомиссией, с лидерами стран ЕС, с общественностью Европы, чтобы и существующая санкционная политика работала на окончание войны и не давала России неправильных сигналов - сигналов, что якобы кто-то готов ослаблять давление", - подчеркнул президент Украины.

При этом он поблагодарил всех, кто сохраняет принципиальность, всех, кто работает ради победы.

"Слава всем нашим воинам, которые героически отбивают все попытки российских наемников закрепиться в Бахмуте - 17 отдельная танковая бригада и 46 отдельная аэромобильная бригада", - подчеркнул он.

Президент призвал международных партнеров найти возможность предоставить Украине надежный щит ПВО, потому что "это спасение жизней людей".

Война в Украине: санкции против России

Как сообщал УНИАН, 15 декабря ЕС согласовал девятый пакет санкций против Российской Федерации, введенных в связи с военной агрессией РФ в Украине.

Санкции применены к представителям Госдумы РФ, физических лиц, компаний и представителей военного сектора, лиц, которые были причастны к координации хищения украинского зерна и другой украинской продукции, к похищению людей, в частности детей.

В санкционный пакет вошли 5 российских политических партий, которые представлены в Госдуме РФ.

Кроме того, ЕС применил санкции к судьям Конституционного Суда РФ, а также лицам, которые причастны к российской пропаганде.

"Речь идет как об отдельных представителях, так и о телеканалах. Это "НТВ-Мир", "Россия-1", "Рен-ТВ" и российский "Первый канал", - отметил представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов.

В санкционном списке - российский бизнесмен Юрий Ковальчук с семьей. Его называют "личным банкиром" президента РФ.

Что касается гражданской продукции, которая может быть использована для военных нужд, то запрещен экспорт гражданских беспилотных аппаратов, ноутбуков, станков, навигации, GPS, радио - всего более 20 групп товаров.

169 компаниям запрещено что-либо продавать, поскольку они причастны к обеспечению российского ВПК.

Также запрещен экспорт, который касается производства товаров в авиационной, космической промышленности, включая авиационными двигателями и частями к ним.

Санкции предусматривают отключение от SWIFT еще трех банков - "Московский кредитный банк", "Дальневосточный банк" и "Банк регионального развития".

Введен запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор РФ - это металлы и минералы, в частности титан, никель. Объем таких инвестиций на сегодня составил около 3 млрд евро.

ЕС распространил запрет на участие граждан ЕС в наблюдательных советах российских компаний во всех государственных компаниях.

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