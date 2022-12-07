В мае-августе команда танкера дважды пыталась скрыть его реальное местоположение, выдавая неверные координаты.

Неправительственная организация, занимающаяся отслеживанием судов, сумела показать, как в Средиземном море российский танкер занимался спуфингом - подменой данных о своем местонахождении.

Эксперты полагают, что это может быть свидетельством подготовки к обходу нефтяных санкций против России, передает Би-би-си.

Организация Global Fishing Watch по заказу министерства обороны США отследила и сверила сигналы транспондера и спутниковые снимки российского танкера "Капитан Щемилкин" и выяснила, что в мае-августе команда танкера дважды пыталась скрыть его реальное местоположение, выдавая для морской Автоматической идентификационной системы (AIS) неверные координаты.

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Global Fishing Watch выяснила, что "Капитан Щемилкин" с 28 мая по 12 июля стоял на якоре близ берегов Мальты, но все это время выдавал в эфир сигнал, будто находится намного восточнее, в греческих водах. Затем танкер вернулся в Черное море, а в августе снова вышел в Средиземное море и в этот раз пошел на Северный Кипр, к порту и электростанции Текнеджик - но в AIS сообщал, что описывает круги опять-таки в греческих водах.

Для того чтобы показать, что "Капитан Щемилкин" фальсифировал данные о своем местоположении, Global Fishing Watch сравнила данные из AIS со спутниковыми снимками Европейского космического агентства и компании Planet Labs.

Кроме того, организация выяснила, что временами сигналы российского танкера спутники ловили не в тех районах, где он должен был быть согласно содержанию этих сигналов.

Газета Financial Times провела независимую проверку выводов Global Fishing Watch. Издание отметило, что этот прием и раньше использовали суда, тайно перевозившие нефть из Ирана и Венесуэлы. Кроме того, газета напоминает, что, по данным морских брокеров, Россия перед введением эмбарго и ценового потолка на ее нефть скупила целый "теневой флот" из сотни с лишним танкеров.

"В последние месяцы мы видим, как российские танкеры совершают нечто похожее на тренировочные [по обходу санкций] рейсы", - сказал FT Самир Мадани, глава сервиса TankerTrackers.com.

"Капитан Щемилкин" принадлежит ростовской компании "Речмортранс". На просьбу FT о комментарии компания не ответила.

"Потолок" цен на российскую нефть

С 5 декабря в Евросоюзе вступило в силу эмбарго на российскую нефть, поставленную танкерами; с этого же дня страны "Большой семерки", Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель - поставки по цене выше этой не могут быть застрахованы в компаниях этих стран, а они фактически контролируют весь мировой рынок.

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