В настоящее время в РФ рассматривают два варианта ответа на ограничение от "Большой семерки".

Москва рассматривает возможность "ответить дном на потолок", то есть, либо ввести фиксированную цену на баррель своей нефти, либо установить максимальную скидку на ее продажу, в ответ на потолок цен на уровне $60 за баррель, установленный странами "Большой семерки" (G7).

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, устанавливая потолок, страны G7 рассчитывают, что поток российской нефти не прекратится, однако ее цена не позволит Кремлю получать доходы, необходимые для финансирования войны против Украины.

По словам одного из источников издания, Россия хочет предложить покупателям нефти некий прозрачный ценовой механизм, отвечающий рыночным требованиям, поскольку не хотела бы вызвать недовольство нейтральных стран, покупающих у нее нефть.

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В качестве одного из вариантов рассматривается установление предельных скидок на российскую нефть по отношению к мировым ценам, которые российским производителям нельзя будет превышать. Размеры этих скидок будут регулярно пересматриваться в зависимости от поведения рынка.

Другой вариант – это установление фиксированной цены, которая также будет регулярно пересматриваться.

По словам заместителя премьер-министра России Александра Новака, причин для спешки нет, и Москва успеет применить любой инструмент противодействия потолку цен еще до конца года.

Как пишет агентство со ссылкой уже на другой источник в российском правительстве, Кремль готовит президентский указ, запрещающий российским компаниям и международным трейдерам, покупающим российскую нефть, перепродавать ее тем, кто обязался соблюдать потолок цен.

Ситуация с российской нефтью

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря Совет Евросоюза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне $60 за баррель.

5 декабря нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если ее закупили по установленной предельной цене или ниже.

С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Комментируя решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это слабая позиция.

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