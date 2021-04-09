Промышленность увеличила потребление электроэнергии на 3,5%, а население - на 10,3%.

Потребление в Украине электроэнергии в январе-марте 2020 года составило 42,3 млрд кВт-ч, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.

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Сообщается, что промышленные потребители в январе-марте 2021 года увеличили потребление электроэнергии на 3,5% - до 12,9 млрд кВт-ч, а население увеличило потребление на 10,3% - до 11,3 млрд кВт-ч.

При этом транспортный сектор снизил потребление на 31,3% - до 1,7 млрд кВт-ч, а сельхозпотребители - увеличили на 6,1% - до 0,9 млрд кВт-ч.

Что этому предшествовало

Потребление в Украине электроэнергии в 2020 году составило 146,4 млрд кВт-ч, что на 2,6% меньше, чем за 2019 год.

Электростанции Украины в 2020 году снизили производство электроэнергии на 3,3% по сравнению с 2019 годом, до 148,8 млрд кВт-ч.

Электростанции Украины в январе-марте 2021 года увеличили производство электроэнергии на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 42 млрд кВт-ч.

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Автор: Игорь Орел