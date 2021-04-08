Производство электроэнергии из альтернативных источников выросло на 6%.

Электростанции Украины в январе-марте текущего года увеличили производство электроэнергии на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 42 млрд кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

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Так, за отчетный период тепловые электростанции (ТЭС) выработали на 20,1% больше электроэнергии, чем за тот же период годом ранее, - 10,7 млрд кВт-ч.

Атомные электростанции (АЭС) страны выработали 21,8 млрд кВт-ч, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Генерация электроэнергии гидроэлектростанциями (ГЭС) выросла на 42,3% - до 2,5 млрд кВт-ч.

Альтернативная генерация электроэнергии в январе-марте выросла на 5,8% - до 2,3 млрд кВт-ч.

Основную долю в общей выработке за 3 месяца 2021 года составляет выработка АЭС - 52%, ТЭС и ТЭЦ - 35,5%, ГЭС и ГАЭС - 5,9%, ВИЭ - 5,5%.

Что этому предшествовало

Электростанции Украины в 2020 году снизили производство электроэнергии на 3,3% по сравнению с 2019 годом, до 148,8 млрд кВт-ч.

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Автор: Игорь Орел