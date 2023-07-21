Фьючерсы на Brent выросли на 68 центов до 80,32 доллара за баррель.

На азиатских торгах в пятницу, 21 июля, цены на нефть марки Brent выросли на фоне падения запасов в США и сокращения поставок со стороны ключевых производителей.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на Brent выросли на 68 центов до 80,32 доллара за баррель до 06:00 по Гринвичу. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) поднялась на 65 центов до 76,30 доллара за баррель.

"Brent намеревался закрыться на 0,6% за неделю, тогда как WTI должен был подняться на 1,2%, что означало бы четвертую неделю подряд рост обоих контрольных показателей", - пишет агентство.

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Как говорится в материале, цены на нефть повысились в результате положительного комментария по стимулированию Китая и учету влияния укрепления индекса доллара США.

Цены на нефть

12 июля 2023 года фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6 центов до 79,46 долл за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 6 центов до 74,88 долл за баррель.

14 июля 2023 года фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 5 центов, или 0,1%, поднявшись до 81,41 доллара за баррель к 02:42 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 9 центов, или на 0,1%, до 76,98 доллара.

18 июля, цены на нефть Brent на азиатских торгах выросли на 10 центов до 78,60 долларов за баррель. Цены на нефть West Texas Intermediate в США выросли на 14 центов до 74,29 долларов за баррель.

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