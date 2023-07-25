Украина импортирует дизель из Венгрии и Турции, которые работают именно с российской нефтью.

На фоне полномасштабного российского вторжения украинские танки все чаще работают на топливе, сделанном из нефти, поступающей с территории страны-агрессора. Это происходит в связи с тем, что Украина импортирует все больше дизельного топлива из Венгрии и Турции, которые используют российскую нефть на своих нефтеперерабатывающих заводах.

Как сообщает Handelsblatt, украинские таможенные органы сообщили о заметном увеличении импорта. Венгерская группа по производству минеральных масел MOL за последние шесть месяцев удвоила продажи в Украину.

Как говорится в материале, поскольку MOL получает большую часть российской нефти, украинская военная машина теперь заправляется в первую очередь ею. В то же время компании, которые не получают сырье из России, теряют долю рынка в Украине, так как у MOL есть конкурентное преимущество перед другими европейскими нефтяными компаниями. Дело в том, что венгерская группа имеет специальное разрешение Евросоюза на продолжение снабжения своих НПЗ российской нефтью.

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"Поставки топлива в основном осуществляются по железной дороге через Польшу. Топливо поступает в страну из Словакии и Венгрии по трубопроводу, из Румынии дизельное топливо сначала отгружается, а затем транспортируется по железной дороге в Украину", - говорит Михал Пашковски, аналитик Института Центральной Европы (IEŚ).

Война в Украине и ситуация с нефтью

В декабре 2022 года Европейский союз прекратил импорт российской нефти. В феврале 2023 года аналогичные запреты были введены в отношении российских нефтепродуктов. Индия и Китай не согласились на "потолок цен".

Основными покупателями российских нефтепродуктов остались Турция, Индия и Китай.

В марте 2023 года "Роснефть" заключила соглашение с Indian Oil Company о "существенном увеличении поставок нефти в Индию".

За год войны в Украине Индия в 10 раз увеличила импорт российской нефти. До войны в Украине на российскую нефть приходилось всего 2% годового импорта сырой нефти в Индию. В мае 2023 года эта цифра составляла почти 20%.

В мае 2023 года глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил о том, что ЕС должен принять жесткие меры против перепродажи Индией российской нефти в Европу в качестве очищенного топлива. Боррель заявил, что если дизельное топливо или бензин поступают в Европу из Индии и производятся на российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций.

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