Половину потребностей Венгрии в энергии закрывает Россия по долгосрочным контрактам.

Венгрия ведет переговоры с Катаром о покупке газа, чтобы уменьшить зависимость восточноевропейской страны от России.

Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив при этом, что переговоры на данный момент не завершены и страна ищет поставщиков газа по всему миру, сообщает Bloomberg.

"Половину потребностей Венгрии в энергии закрывает Россия по долгосрочным контрактам. Для другой половины мы должны найти других партнеров. Мы ищем партнеров по всему миру, и Катар является для нас потенциальным партнером", - сказал Орбан.

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Война в Украине и позиция Венгрии

В то время как венгерские коллеги из ЕС предприняли шаги по сокращению своей зависимости от российского газа и нефти после вторжения Москвы в Украину, Орбан заключил побочные соглашения с Россией, чтобы увеличить поставки природного газа. Венгрия также получила освобождение от нефтяных санкций ЕС против России.

13 мая 2023 года в Венгрии нашли новую причину не поддерживать санкции ЕС против России.

15 мая 2023 года Венгрия заблокировала пакет помощи Украине на 500 миллионов евро.

17 мая 2023 года появилась информация о том, что Венгрия продолжит блокировать помощь ЕС Украине и не поддержит санкции против РФ.

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