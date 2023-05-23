Венгрия ведет переговоры с Катаром о покупке газа, чтобы уменьшить зависимость восточноевропейской страны от России.
Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив при этом, что переговоры на данный момент не завершены и страна ищет поставщиков газа по всему миру, сообщает Bloomberg.
"Половину потребностей Венгрии в энергии закрывает Россия по долгосрочным контрактам. Для другой половины мы должны найти других партнеров. Мы ищем партнеров по всему миру, и Катар является для нас потенциальным партнером", - сказал Орбан.
Война в Украине и позиция Венгрии
В то время как венгерские коллеги из ЕС предприняли шаги по сокращению своей зависимости от российского газа и нефти после вторжения Москвы в Украину, Орбан заключил побочные соглашения с Россией, чтобы увеличить поставки природного газа. Венгрия также получила освобождение от нефтяных санкций ЕС против России.
13 мая 2023 года в Венгрии нашли новую причину не поддерживать санкции ЕС против России.
15 мая 2023 года Венгрия заблокировала пакет помощи Украине на 500 миллионов евро.
17 мая 2023 года появилась информация о том, что Венгрия продолжит блокировать помощь ЕС Украине и не поддержит санкции против РФ.