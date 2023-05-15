Транш должен был быть выплачен в следующий понедельник.

Венгрия сегодня заблокировала выплату восьмого транша средств Европейского фонда мира (EPF) на оружие, предназначенное для Украины, сообщил итальянскому агентству ANSA информированный источник.

Отмечается, что сумма транша составляет 500 миллионов евро, и он должен был быть выплачен в следующий понедельник.

"Будапешт якобы требовал "гарантий", что EPF будет сохранять свой "глобальный" горизонт в будущем, а не будет использоваться только для вооружения Киева", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, накануне, 13 мая, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что из-за внесения венгерского OTP банка в список международных спонсоров войны, ему "очень трудно" поддержать любое новое решение в отношении Украины, в частности введение новых санкций против РФ. Дипломат также назвал решение НАПК по OTP банку "скандальным и неприемлемым".

А 14 мая стало известно, что Петер Сиярто отправится с визитом в Китай, где планирует обсудить критические на сегодня темы. Среди них- война в Украине. В частности, глава МИД Венгрии сообщил, что поддерживает представленный Китаем "мирный план" и назвал две причины, почему.