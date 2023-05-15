Венгрия сегодня заблокировала выплату восьмого транша средств Европейского фонда мира (EPF) на оружие, предназначенное для Украины, сообщил итальянскому агентству ANSA информированный источник.
Отмечается, что сумма транша составляет 500 миллионов евро, и он должен был быть выплачен в следующий понедельник.
"Будапешт якобы требовал "гарантий", что EPF будет сохранять свой "глобальный" горизонт в будущем, а не будет использоваться только для вооружения Киева", - пишет издание.
Как сообщал УНИАН, накануне, 13 мая, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что из-за внесения венгерского OTP банка в список международных спонсоров войны, ему "очень трудно" поддержать любое новое решение в отношении Украины, в частности введение новых санкций против РФ. Дипломат также назвал решение НАПК по OTP банку "скандальным и неприемлемым".
А 14 мая стало известно, что Петер Сиярто отправится с визитом в Китай, где планирует обсудить критические на сегодня темы. Среди них- война в Украине. В частности, глава МИД Венгрии сообщил, что поддерживает представленный Китаем "мирный план" и назвал две причины, почему.