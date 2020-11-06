Объемы поставок из европейских стран на 23% превышают средние показатели соответствующих периодов в 2016-2019 годах.

Поставки газа из Европы в Украину за 10 месяцев 2020 года составили 15,2 миллиарда кубометров, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Оператор ГТС Украины".

"Объемы транспортировки газа из Европы в Украину достигли 15,2 миллиарда кубометров за 10 месяцев 2020 года. Это на 14% (1,9 миллиарда кубометров) больше аналогичного показателя прошлого года и на 23% превышает средний показатель соответствующих периодов в 2016-2019 годов", - сказано в сообщении.

Откуда импортировали газ

Отмечается, что за 10 месяцев 2020 года импорт газа из Словакии составил почти 9,9 миллиарда кубометров (+17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии - почти 3,7 миллиарда кубометров (+8%), из Польши - почти 1,5 миллиарда кубометров (+16%).

Согласно сообщению, за период января-октября транспортировку газа из ЕС в Украину заказывали 72 трейдера, из них 45 украинских компаний и 27 иностранных. А услугами shorthaul и "таможенный склад" воспользовались более полусотни компаний, большая часть из которых являются нерезидентами.

Что этому предшествовало

Украина в 2019 году увеличила импорт природного газа на 34,4%, или на 3,65 миллиарда кубометров, - до 14,25 миллиарда кубометров.

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, Украина сократила импорт природного газа на 24,6% - до 10,59 миллиарда кубометров.

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Автор: Игорь Орел