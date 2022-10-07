Принято решение удвоить мощность Транс-Анатолийского газопровода TANAP.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину поставки газа по Транс-Анатолийскому газопроводу TANAP, соединяющему Азербайджан и западную границу Турции, вырастут вдвое.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дьонмез, сообщает Hürriyet.

Из Турции газ будет направляться в Европу.

Видео дня

"Принято решение удвоить мощность TANAP. Мы увеличим мощность с 16 миллиардов кубических метров до 32 млрд кубических метров", - сказал министр.

Он также отметил, что Турция сможет воспользоваться частью дополнительных объемов прокачиваемого газа.

TANAP:

TANAP проходит по территории Азербайджана, Грузии и Турции, где соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (ТАР). По нему газ будет поставляться в Грецию, Албанию, Италию.

Согласно договоренностям с ЕС, Азербайджан до 2027 года планирует удвоить экспорт газа в Европу.

Для этого проводились консультации по расширению Транс-Анатолийского трубопровода (TANAP) до 32 млрд кубометров газа в год и Транс-Адриатического трубопровода (TAP) до 20 млрд кубометров газа в год.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

4 октября 2022 года Турция решила сделать "Газпрому" серьезное газовое предложение.

5 октября "Газпром" официально признал падение спроса на газ.

Вас также могут заинтересовать новости: