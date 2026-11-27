Немецкая компания Wingcopter и украинская Shadow Flytech создали совместное предприятие.

Министр обороны Борис Писториус в понедельник, 23 ноября, сообщил, что в Германии начнется производство украинских разведывательных беспилотников "Бабка" для нужд Киева, сообщает Deutsche Welle.

Писториус сообщил, что на создание производственных мощностей Берлин выделит около 34 миллионов евро. Примечательно, что для реализации проекта немецкая компания Wingcopter и украинская Shadow Flytech основали совместное предприятие.

В Минобороны Украины отметили, что Киев и Берлин уже реализуют шесть флагманских проектов совместного производства общей стоимостью более миллиарда евро.

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По словам Бориса Писториуса, в следующем году Германия намерена выделить на поддержку Украины 11,6 миллиарда евро.

В статье указывается, что в первую очередь эти средства должны быть использованы для укрепления противовоздушной обороны страны.

Германия и война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам министра обороны Бориса Писториуса, Германия не может передавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, поскольку это создает угрозу критического ослабления ее собственной системы противовоздушной обороны. Писториус напомнил, что Германия уже поставила несколько систем и множество управляемых ракет к ним, больше сделать сейчас не может. Он пояснил, что всё, что его страна предоставит сейчас, компенсировать не получится, что создаст в Германии пробелы, допустить которые они не имеют права.

Также мы писали, что, по мнению канцлера Германии, желания и намерения России далеко выходят за пределы Украины, поскольку россияне уже прибегают к эскалации в Балтийском регионе. Он добавил, что страна-агрессор даже пытается влиять на ситуацию на территории Германии. Мерц заявил, что Германия "слишком долго пренебрегает фундаментальными вопросами" в области обороны, инфраструктуры, демографических изменений и экономики. Мерц отметил, что оборонные решения необходимы с учетом угрозы со стороны России.

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