Храпчинский отметил, что налаживание стабильной работы таких комплексов дает возможность кардинально снизить стоимость самого выстрела.

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов в среду, 25 ноября, сообщил, что украинская лазерная установка "Блиск" сбила российский реактивный беспилотник "Герань". "Блиск" разработала и эксплуатирует компания Carmine Sky – один из частных операторов ПВО, занимающихся защитой критической инфраструктуры под командованием Воздушных сил ВСУ, сообщает Deutsche Welle.

Издание сообщило, что установка была создана в рамках государственной программы "Частная ПВО" при поддержке кластера оборонных технологий Brave1.

Отмечается, что "Блиск" – это не первая лазерная установка и, как предполагается, не последняя. По словам Бескрестнова, над лазерами для ПВО в Украине работают несколько компаний. Самый известный предшественник – лазер "Тризуб" компании Celebra Tech.

Видео дня

Потребность в лазерном оружии

В статье напоминается, что Россия уже давно массово запускает по Украине "Шахеды", а с осени – и реактивные "Герани", которые летают значительно быстрее.

Издание сообщило, что сбивать российские дроны с помощью ракет дорого, а мобильным огневым группам и дронам-перехватчикам противостоять быстрым целям становится всё сложнее.

Украинский авиационный эксперт, офицер Воздушных сил ВСУ в резерве Анатолий Храпчинский поделился с изданием мнением, что именно в этом заключается главный аргумент в пользу лазера.

"Доведение таких комплексов до стабильной работы дает шанс кардинально удешевить стоимость самого выстрела и перестать тратить дефицитные и дорогие ракеты на массовые беспилотники", – отметил он.

Храпчинский привёл данные, согласно которым реактивная ракета "Герань" летит со скоростью 450–550 км/ч, то есть 125–150 метров в секунду. Это означает, что на километровой дистанции у установки есть всего 6–8 секунд.

"Если вычесть хотя бы секунду на стабилизацию пятна и 3–4 секунды на сам импульс при мощности 4 кВт, у комплекса фактически остается возможность лишь на одну гарантированную попытку по одной скоростной цели", – пояснил эксперт.

К тому же, по его словам, во время массированной атаки одна турель не успеет перенести огонь на вторую цель, поэтому лазеры должны работать в сети или в паре с другими средствами ПВО.

По словам экспертов, лазер не обязательно должен уничтожать цель. Объясняется, что он мгновенно ослепляет и выводит из строя оптико-электронные станции разведывательных БПЛА и головки самонаведения боеприпасов, против которых бессильна классическая РЭБ.

В то же время, как отмечается в статье, погода играет важную роль. В плохую погоду основная нагрузка будет ложиться на зенитную артиллерию, ракеты и дроны-перехватчики.

Прогнозы относительно сирийского производства

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, объявляя о сбивании цели с помощью лазера, высказал мнение, что о массовом производстве лазера говорить пока рано.

"Лазерные технологии очень сложны и финансово затратны", – пояснил он.

В статье отмечается, что одной из проблем эксперты называют комплектующие. К тому же, сами волоконные лазеры в Украине не производятся.

По словам Храпчинского, Украина зависит от импорта из Китая и других стран, в частности от лазерных диодов и оптического волокна, а также от тепловизионных матриц и высокоточных приводов.

При этом главный редактор технологического издания AIN Олег Катков не считает зависимость от импорта критической. Он предположил, что массовое производство будет зависеть от военных.

"Как только будет доказано, что такие системы эффективны, на них появится спрос и сразу же появится целая плеяда компаний, которые будут предлагать свои решения", – прогнозирует эксперт.

В статье отмечается, что в компании пока не делают никаких прогнозов, когда и как "Блиск" пойдет в серию.

Лазерное оружие

Ранее УНИАН сообщал, что, как отметил авиационный эксперт Богдан Долинце, существенным недостатком лазерного оружия является ограниченная дальность действия и значительная зависимость от погодных условий. Долинце отметил, что стоимость лазерных систем за последние десятилетия существенно снизилась, поэтому в мире начали появляться образцы лазерного оружия. Авиаэксперт подчеркнул, что это направление является перспективным именно в качестве объектной системы ПВО, то есть для поражения целей на дальности примерно от 400 до 1000 метров. По его словам, на больших расстояниях такая система, как правило, существенно теряет эффективность.

Также мы писали, что военный эксперт Павел Нарожный указал, что эффективность лазерного оружия вызывает вопросы. Нарожный рассказал, что суть этого оружия у всех производителей одинакова – они берут 2–3 сварочных лазера и пытаются их синхронизировать и направить на реактивный "Шахед" или другой дрон. Эксперт пояснил, что преимуществом такого оружия является низкая стоимость выстрела. При этом, как признал Нарожный, у такого оружия есть ряд недостатков.

Вас также могут заинтересовать новости: