Россия исходит из того, что война – не худший вариант, чем мирное сосуществование.

Россия рассматривает историю как непрерывный конфликт и считает прямую войну и гибридную агрессию нормальными инструментами внешней политики. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время слушаний в Сенате, сообщает Укринформ.

По словам чешского лидера, Москва давно отказалась от традиционного разграничения между состоянием мира, дипломатическим кризисом и состоянием войны. Российская стратегия предполагает постоянное противостояние, в котором меняются лишь методы и интенсивность действий.

"Россия официально рассматривает войну как легитимный инструмент своей внешней политики", – подчеркнул Павел.

Видео дня

Он отметил, что Кремль систематически применяет гибридные методы воздействия, в частности шпионаж, диверсии, психологические операции, кибератаки и информационные кампании. Среди примеров таких действий президент упомянул инциденты в аэропорту Лейпцига, падение крылатых ракет в Польше, попытку покушения на украинского рэпера в Дании и взрывы на складах боеприпасов в чешских Врбетицах.

Целью Москвы, по оценке Павела, является дестабилизация Евросоюза и НАТО, запугивание стран, помогающих Украине, а также формирование у европейцев мнения о тщетности сопротивления России.

Президент Чехии призвал не игнорировать заявления российского руководства и обратить внимание на содержание школьных учебников в РФ, которые, по его мнению, формируют у молодого поколения националистические взгляды.

В то же время Павел подчеркнул необходимость европейского единства и готовности государств защищать собственный суверенитет. Он отметил, что переговоры с Москвой возможны, но вести их нужно с позиции силы, а не под давлением российских требований.

"Такую силу Европа будет представлять для России только тогда, когда будет выступать единой", – отметил чешский президент.

Российская угроза

Как писал УНИАН, согласно отчету Международного института стратегических исследований, Россия в последнее время значительно активизировала диверсии в Европе, в частности против транспортной, энергетической и другой критической инфраструктуры, что повышает риск инцидентов с большим количеством жертв. Больше всего таких случаев зафиксировано в Польше и Германии, которые играют важную роль в поддержке Украины; только в Польше за год зарегистрировано 29 инцидентов, связанных с Москвой.

В докладе утверждается, что российские спецслужбы используют сети завербованных исполнителей для проведения скоординированных атак в нескольких странах, а аресты отдельных агентов пока не снижают общей активности этих операций. По мнению авторов отчета, цель диверсий заключается как в срыве поставок помощи Украине, так и в увеличении политических и экономических издержек для европейских государств, чтобы ослабить их поддержку Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: