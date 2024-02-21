Недавно состоялось важное событие на топливном рынке страны – правительство вернуло в законное поле нормативы "Евро 5". Значит, "звездный час" для фальсификаторов закончился? Специалисты Института потребительских экспертиз экспериментальным путем выяснили, что качество бензина А-95 на украинских АЗС в целом резко улучшилось, но вместе с тем фальсификаторы все еще массово продают некачественное топливо, пишет expertise.in.ua.

Пробы бензина А-95 были приобретены в крупнейших всеукраинских сетях (WOG, SOCAR, УКРНАФТА, AMIC, ANP, MARSHALL, SHELL, UPG, БРСМ-Нафта, U.GO), а также у серьезных региональных игроков (мощная столичная сеть KLO, PARALLEL, сеть АЗС на юго-востоке Украины, ФАКТОР, харьковские SVR и OVIS). Эксперты посетили также и небольшие сети, которые оперируют также в райцентрах и небольших городах (VST, LUXWEN, Dnipro OIL GROUP, BARREL, NPG, энерго-экспорт).

Образцы были проверены по основным параметрам - октановое число, содержание серы и объемные части ароматических углеводородов и бензола.

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Полностью соответствовали стандарту Евро-5 с запасом прочности бензины частных сетей (SOCAR, WOG, AMIC, UPG, PARALLEL), а также государственных компаний - УКРНАФТА и U.GO. В частности, в сети SOCAR продается фактически 97-й бензин, значительно большее октановое число и у сетей AMIC (96,6) и KLO (96,5). Вредная сера отсутствовала в бензине А-95, приобретенного в сети УКРНАФТА, у SOCAR, AMIC, PARALLEL также значительно ниже норматива. Что касается содержания ароматических углеводородов, то у всех участников этой группы значение в пределах нормы, наименьшее количество у SOCAR. Вывод экспертов однозначен - в этих сетях реализуется европейское топливо с зарубежных заводов, которое транспортировалось и хранилось согласно нормам.

Нарушений тоже было выявлено не мало. В "красной" зоне оказались крупные сети БРСМ-Нафта, ANP, MARSHALL и региональные игроки DNIPRO OIL GROUP, BARREL, NPG, Энерго-экспорт. Например, в "бензине" из сети Энерго-экспорт сера была на заоблачном уровне. Содержание этого вещества оказалось в 380 раз больше норматива! С объемной долей ядовитого бензола в пробах тоже беда. В бензине с АЗС DNIPRO OIL GROUP - десятикратное превышение, а "горючее" Энерго-экспорт вообще почти на 40% состоит из бензола!

Вместе с тем, в ИПЭ все же прогнозируют положительные изменения в разрезе качества горючего на рынке Украины. Во-первых, с возвратом нормативов фальсифицировать и торговать некачественным горючим станет значительно труднее. Во-вторых, тон начинают задавать государственные сети, которые обычно работают на поле дискаунтеров, и теперь конкуренция в нижнем ценовом сегменте станет более жесткой, что потенциально будет толкать небольшие сети к улучшению качества.