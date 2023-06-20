Эвакуационные мероприятия уже завершены, и тем, кто решает вернуться, необходимо быть осмотрительными.

Основные работы по эвакуации гражданского населения из зоны бедствия после подрыва Каховской ГЭС уже проведены. После того, как вода спала, жители южных регионов начали возвращаться в свои дома. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

"Основная работа по проведению эвакуационных мероприятий проведена. И я вам больше скажу – люди понемногу начинают некоторые возвращаться в свои дома, участки и так далее", – сказал спикер.

Хорунжий добавил, что тем, кто вернулся или планирует это сделать, необходимо соблюдать ряд правил. В частности, особое внимание необходимо уделять подозрительным предметам, которые могло принести течением.

"Взрывоопасные предметы могут случаться, поскольку течением вынесло достаточно много. Они могут быть даже заилены. Поэтому здесь населению надо быть внимательными. Если есть подозрение на какие-то взрывоопасные предметы или подозрительный предмет, надо позвонить на "101". ... Не приближаться к этим предметам, не поднимать", – сказал он.

Спикер ГСЧС также напомнил, что разминирование проводят не только работники службы, но и взрывотехники Нацполиции, саперы других сил безопасности и обороны.

Кроме этого, населению необходимо соблюдать определенные правила пользования домом, если он был затоплен.

"Надо знать, что если дом был затоплен, необходимо убедиться, что нет угрозы завала (могло подмыть основание), что стекло не разбито, нет опасных обломков, не нужно пользоваться электричеством до полного осушения дома. Затопленные подвальные помещения тоже необходимо осушить", – объяснил он.

Кроме того, в ГСЧС отмечают, что нельзя употреблять подтопленные продукты, даже консервацию. А все имущество, которое было затоплено, подлежит дезинфекции.

Хорунжий напомнил и о запрете купаться в водоемах из-за их загрязнения. Также спикер ГСЧС отметил, что пока употреблять можно только бутилированную питьевую воду. Ею население обеспечили, убеждает он.

Восстановление газо-, водо- и электроснабжения на затопленной Херсонщине - что сообщалось

В результате подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС в зоне возможного подтопления оказались десятки населенных пунктов на Николаевщине и Херсонщине.

По состоянию на утро 20 июня подтопленными остаются 4 населенных пункта (818 домов) на деоккупированном правом берегу и 17 населенных пунктов на оккупированном левом берегу.

После того, как вода спала, городские службы начали восстановительные работы: расчистку дорог и улиц, ревизию коммуникационных сетей и оборудования и тому подобное.

В ОВА прогнозируют, что на этой неделе жители Херсонского микрорайона "Остров" получат техническую воду через систему водоснабжения, а еще через несколько дней – питьевую. В северной части области ситуация более тяжелая и сроки восстановления водоснабжения пока не прогнозируют.

Также известно, что значительная часть энергетического оборудования на деоккупированной Херсонщине уцелела. С середины следующей недели энергетики начнут подсоединять к сети херсонский микрорайон Корабел, в области восстановления электроснабжения ожидается через 1-2 месяца. Газоснабжение начнут возвращать с 26 июня.

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