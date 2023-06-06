Эта катастрофа повлияет на систему орошения на юге Украины, отметил Ермак.

Подрыв Каховской ГЭС россиянами - это удар по глобальной продовольственной безопасности, которую враг хочет подорвать.

"Эта катастрофа повлияет на систему орошения на юге Украины. Россиянам нужен голод в странах мира, в частности, в Африке", - написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Чуть ранее он отметил, что разрушение Каховской ГЭС - это самая крупная рукотворная и техногенная катастрофа в мире за последние десятилетия, которая убивает экологию и окажет негативное влияние на жизнь сотен тысяч людей в последующие годы.

Видео дня

"Безумная цель - остановить наступление Сил обороны и избежать поражения и позора руководит кремлевскими преступниками. Они готовы ко всему, чтобы поднять ставки в этой войне. Нынешняя Россия - это глобальная угроза. Только силой можно решить эту проблему", - заявил Ермак.

Подрыв Каховской ГЭС - что сообщалось

Напомним, российские войска подорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года.

В связи с этим президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

В Энергоатоме предупредили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).