Там порой Европа импортировала примерно столько же российского сжиженного природного газа, как в том году.

С января по сентябрь 2023 года Европа импортировала примерно столько же российского сжиженного природного газа (СПГ), сколько за аналогичный период прошлого года. Испания и Бельгия удвоили импорт сжиженного газа из России за этот период, сообщает издание Euobserver.

Среди стран-членов ЕС Испания является крупнейшим импортером российского СПГ, за ней следуют Франция и Бельгия. Согласно данным, примерно 27% импортируемого Испанией СПГ поступило из России, а в Бельгию поступило еще больше - 37%. Франция, со своей стороны, получала 15% своего СПГ из России.

С января по июль 2023 года Испания заплатила 1,6 млрд евро за российский СПГ, что делает ее крупнейшим покупателем в ЕС. Франция и Бельгия не отстали, заплатив по 1,3 млрд евро за импорт российского СПГ.

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В целом, согласно отчету IEEFA, ЕС потратил около 5,5 млрд евро на российский СПГ.

Газовые санкции против России

Россия начала терять позиции на европейском рынке газа еще с прошлогоднего решения Путина перевести оплату за газ на рубли. Этот шаг противоречил существующим контрактам, и страны Европы стали отказывать этому указанию, заявив, что G7 не будет платить за газ в рублях по требованию Кремля.

Российская компания "Газпром" прибегла к практике "самоэмбарго" : она начала прекращать поставки газа странам, не соглашавшимся с условиями оплаты газа в рублях. Это действие было нацелено на шантаж европейцев, однако привело лишь к потере клиентов. Еврокомиссия заявила, что страны ЕС не будут оплачивать российский газ в рублях.

По данным Еврокомиссии ЕС находится на пути к достижению своей цели — конца зависимости от российского газа в течение этого десятилетия.

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