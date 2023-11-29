Это позволяет Москве зарабатывать больше денег на убийство украинцев.

Европа тайно сбывает через свои порты более 20% сжиженного газа, который получает от России, распродавая его в другие страны мира, не являющиеся частью ЕС. Этим она помогает Москве зарабатывать "кровавые деньги" на войну с Украиной.

Контракты на так называемую перевалку российского СПГ были запрещены в Великобритании и Нидерландах. В то же время данные за 2023 год свидетельствуют о том, что значительная часть партий российского газа регулярно перегружаются между танкерами в Бельгии, Франции и Испании, прежде чем экспортируются покупателям на других континентах, пишет Financial Times.

Соответствующий процесс происходит при поддержке "арктического флота" РФ: танкеры "ледового класса" используются для перевозок партий газа между полуостровом Ямал и Северо-Западной Европой. Далее ресурс перегружают на "классические" танкеры, которые направляются в порты Бельгии, Испании и Франции, а упомянутые выше корабли возвращаются на север с пустыми "емкостями" для новых партий газа.

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Подавляющую часть газа страны получают от сибирского завода "Ямал СПГ", где крупнейшими акционерами являются второй по объемам поставщик природного газа в России "Новатэк", Китайская национальная нефтегазовая корпорация и французская энергетическая компания TotalEnergies.

Отмечается, что в период с января по сентябрь текущего года из 17,8 млрд кубометров российского сжиженного природного газа таким образом отгрузили примерно 21% ресурса в страны, находящиеся вне ЕС. В частности, в Китай, Японию и Бангладеш. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра "Институт экономики энергетики и финансового анализа".

"Зебрюгге в Бельгии и Монтуар-де-Бретань во Франции получили больше всего российского СПГ из всех портов ЕС в 2023 году", - акцентирует Financial Times.

В отличие от угля и нефти, российский газ не вошел в пакет санкций ЕС. Однако Европейская комиссия в своем заявлении подчеркивала, что страны-члены должны избавиться от энергетической зависимости от России к 2027 году.

Ведущий энергетический аналитик IEEFA Ана-Мария Яллер-Макаревич констатирует: если сравнивать "газовое" сотрудничество ЕС с Россией до начала и после начала полномасштабной войны в Украине, то Европа сократила объемы подобных перевалок. Однако на данный момент их уровень остается "значительным".

"ЕС не думает об этом, когда говорит о запрете... Они не учитывают перевалку", - говорит она.

В то же время бывший государственный секретарь Норвегии по вопросам энергетики и советник консалтинговой компании Eurasia Group Амунд Вик считает, что Европа попала в сложное положение в вопросе торговли газом. "Сложно выступать против экспорта СПГ в другие страны, если они сами его используют", - сказал он.

Вероятно, Европа будет "ходить на цыпочках" вокруг этой темы всю зиму, не принимая нужных решений, намекнул он.

Ранее ЕС импортировал 155 млрд кубометров трубопроводного газа из России, что составляло около 40% от общего объема поставок. Чтобы заменить этот газ, ЕС значительно увеличил импорт сжиженного природного газа из таких стран, как США, Норвегия и Катар. Но, несмотря на это, ЕС также намерен импортировать рекордные объемы переохлажденного топлива из России в этом году.

Политики ЕС отстаивают продолжение импорта газа из России, объясняя это долгосрочными контрактами, заключенными еще до начала войны. Они говорят, что если досрочно разорвать договоренности, то компании ЕС будут вынуждены выплатить значительную денежную компенсации России. Например, бельгийская газовая компания Fluxys имеет 20-летний контракт с Ямалом (его срок истекает только в 2039 году). Правительство Бельгии уже говорило, что обладает решимостью решить эту проблему и ищет соответствующие для этого пути.

В свою очередь Министерство энергетики Франции открыто говорило, что не планирует что-то менять в перевалке российского СПГ во французских портах. "Франция и Европа значительно уменьшили свою зависимость от потребления российского газа, диверсифицировав источники поставок", - говорил спикер Министерства.

Комиссар по энергетике ЕС Кадри Симсон намекала в сентябре 2023 года, что страны-члены должны сократить или полностью прекратить экспорт российского СПГ.

Ожидается, что в декабре этого года политики конкретизируют правила, по которым собираются заблокировать присутствие СПГ газа из РФ и Беларуси на европейском рынке.

Испания и Бельгия удвоили импорт сжиженного газа из России

В октябре издание Euobserver сообщило, что Испания и Бельгия удвоили импорт сжиженного газа из России в период с января по сентябрь 2023 года.

В частности, Испанию назвали крупнейшим импортером российского сжиженного газа среди стран ЕС. Далее за ней в рейтинге упоминались Франция и Бельгия.

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