Эти ограничения касаются всех украинских областей.

В среду, 15 мая, диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", аварийные отключения электроэнергии будут действовать во всех областях в течение нескольких часов - с 6:40 до 09:00. В то же время в компании отметили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

"Причина - увеличение дефицита электроэнергии вследствие роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов", - отметили в компании. Видео дня

Также сегодня с 00:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

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Вчера вечером в ряде областей сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии. В YASNO сообщили, что в Киеве и на Днепропетровщине графиков отключений не будет.

Впоследствии в "Укрэнерго" заявили, что контролируемые отключения вводят во всех регионах. Они действовали до 00:00. В среду, 15 мая, ограничения будут касаться промышленных потребителей.

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