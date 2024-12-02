Александр Харченко отметил, что тотального блэкаута не будет, но ситуация останется сложной.

Отключения света в Украине будут продолжаться всю зиму. Продолжительность отсутствия электричества будет зависеть от погоды и скорости восстановления после ударов РФ.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии изданию "Обозреватель", что ситуация в энергосистеме непростая, но управляема. На данный момент ремонтные бригады активно работают над восстановлением.

"Сейчас идет восстановление в тех частях, где это можно сделать быстро и эффективно", – отметил эксперт.

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По его словам, зимой украинцы столкнуться с частыми отключениями света. Он отметил, что в случае восстановления энергосетей возможны кратковременные отключения - 2-4 часа в сутки, но при ухудшении погоды или новых атаках периоды без электричества могут возрасти до 12-16 часов в сутки.

"Я не вижу оснований полагать, что возможна реально каскадная авария национальная", – указал Харченко.

По прогнозу, для использования всех мощностей потребуется около двух недель, а для устойчивого режима работы системы - потребуется не менее 3-4 недель.

Отключения света в Украине - прогнозы экспертов

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев считает, что у украинцев этой зимой может не быть света по 4-8 часов в день.

По его мнению, продолжительность отключений света зимой будет зависеть не только от российских ракетных ударов и погоды, но также и от работоспособности тех электростанций, которые остаются в строю.

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