Свет не будут отключать бизнесу, производящему 60% от своего объема потребления, - Шмыгаль

Херсон, Херсонский район и часть Николаевской области остаются обесточенными.

Правительство приняло решение, что для бизнеса, который импортирует или собственными силами производит 60% от своего объема потребления, отключения электроэнергии не применяются.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Он отметил, что по состоянию на сейчас ситуация в энергосистеме Украины сложная, но контролируемая диспетчерами "Укрэнерго".

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"Важно, что система сохранила и сохраняет целостность. Ни на минуту не останавливается работа по преодолению последствий атаки. Энергетики, спасатели, саперы работают 24/7. Аварийные отключения потребителей были отменены во всех регионах, но сейчас вынужденно применяются графики отключений", - сказал премьер-министр.

По его словам, Украина продолжает импорт электроэнергии из Европы. Шмыгаль подчеркнул, что министр энергетики и глава "Укрэнерго" должны сейчас ежедневно отчитываться перед общественностью - предоставлять полную картину и информировать о том, какая работа осуществляется.

В то же время в "Укрэнерго" сообщили, что по состоянию на сегодняшнее утро из-за последствий массированной российской ракетно-дроновой атаки на энергосистему остаются обесточенными город Херсон, Херсонский район и часть Николаевской области.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме. До конца текущих суток обесточенных абонентов на Херсонщине и Николаевщине энергетики планируют запитать", - говорится в сообщении.

Энергетический террор со стороны РФ

Вчера, 28 ноября, РФ в очередной раз осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетики Украины. По всей стране применялись аварийные отключения света, впоследствии - увеличенные стабилизационные отключения.

В Воздушных силах поделились, что во время российского ракетного обстрела Украины зафиксировали 12 попаданий, в основном - в объекты топливно-энергетического сектора страны.

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