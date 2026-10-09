Россия требует отмены санкций в обмен на энергетическое перемирие, – Kyiv Independent

Украина не хочет, чтобы Россию дополнительно вознаграждали за взаимное прекращение огня.

Россия выторговывает у США отмену санкций в обмен на свое согласие на энергетическое и морское перемирие в войне с Украиной. Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на американских и украинских чиновников, знакомых с ходом переговоров.

По словам неназванного украинского высокопоставленного чиновника, сейчас Россия пытается нанести как можно больше ущерба Украине, чтобы получить преимущество перед потенциальными переговорами.

Как отмечает издание, публично Москва не проявила особого интереса к взаимному прекращению ударов по энергетике. Однако, как сообщили Kyiv Independent двое украинских чиновников и один чиновник из США, в частном порядке россияне дали понять, что готовы рассмотреть эту идею. При этом Россия связывает возможность заключения таких соглашений с другими требованиями, среди которых и отмена санкций, говорят собеседники издания.

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По информации журналистов, США оказывают давление как на Киев, так и на Москву, чтобы они прекратили атаки на энергетическую инфраструктуру, поскольку Дональд Трамп хочет продемонстрировать хотя бы какой-то прогресс в отношении Украины перед промежуточными выборами в США.

Неназванный европейский дипломат, осведомленный об этом вопросе, сообщил Kyiv Independent, что Россия может добиваться возврата замороженных российских средств в рамках соглашения об энергетическом перемирии. Однако он считает это плохой идеей.

"Если им удастся разблокировать подсанкционные средства… вероятность того, что они будут использованы для эскалации (войны), практически гарантирована. Никто на самом деле не думает, что они искренне стремятся соблюдать прекращение огня", – сказал дипломат.

Украинские чиновники, знакомые с ходом переговоров, подтвердили, что Россия требует ослабления санкций, но они не знают, от каких именно ограничений стремится избавиться Москва. Этот вопрос станет предметом переговоров между Киевом и Вашингтоном уже сегодня.

Как пишет Kyiv Independent, позиция Киева заключается в том, что любое энергетическое перемирие должно быть взаимным. То есть речь идет о том, что обе стороны просто прекращают удары без дополнительных уступок в пользу России.

Переговоры о мире в Украине

Как писал УНИАН, спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовят новые предложения для переговоров о завершении российско-украинской войны. В Майами они встретятся с украинской и европейской делегациями, а в конце октября могут отправиться в Москву для переговоров с Путиным. США стремятся добиться частичного прекращения огня, в частности в отношении атак на энергетическую инфраструктуру и зерновой сектор до наступления зимы.

Между тем Россия отвергла мирные предложения по деэскалации войны на море, недавно выдвинутые со стороны Индии. Дмитрий Песков подчеркнул, что сегментарные или временные решения не обеспечат комплексного урегулирования.

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