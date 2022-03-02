В частности, сообщение о передаче Хмельницкой АЭС появилось в фейковом Telegram-канале Запорожской АЭС.

В "Энергоатоме" просят не верить фейку о передаче Хмельницкой АЭС под контроль российских войск.

В компании заявили, что враги дезинформируют население, создавая фейковые Telegram-каналы. В частности, они распространили информацию о передаче Хмельницкой АЭС оккупанту.

"Наши коллеги на Хмельницкой АЭС готовятся к передаче станции под защиту российского миротворческого контингента", - говорится в сообщении фейкового канала Запорожской АЭС.

В "Энергоатоме" опровергают эту информацию:

"Не верьте фейкам! Прошу всех читателей распространить информацию о создании фейковых аккаунтов и жаловаться на поддельные каналы!"

Как сообщал УНИАН, заявление российских оккупантов об установлении контроля над Запорожской АЭС не соответствует действительности, это продолжение информационной войны.

А утром 2 марта группа российских оккупантов подошла к городу Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, и направилась к блокпосту, однако местные жители не пропустили армию РФ.

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