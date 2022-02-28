ЗАЭС находится под полным контролем Украины, отметили в "Энергоатоме".

Заявление российских оккупантов об установлении контроля над Запорожской АЭС не соответствует действительности, это продолжение информационной войны оккупантами.

Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом".

"Не обращайте внимания на фейк! ЗАЭС находится под полным контролем Украины и стабильно работает, обеспечивая страну электроэнергией", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее поступала информация, что недалеко от Энергодара (Запорожская область) жители заметили колонны российской военной техники. Именно там расположена Запорожская АЭС, на которую могут охотиться военные страны-агрессора.

"Энергоатом": справка УНИАН

ГП "НАЭК "Энергоатом" - крупнейший производитель электроэнергии с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии страны.

В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых - Запорожская АЭС с шестью энергоблоками общей мощностью 6000 МВт - является крупнейшей в Европе.

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