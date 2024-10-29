Для того чтобы полноценно развернуть централизованную систему теплоснабжения Киева нужно около 7 дней.

Начать отопительный сезон для жилого фонда Киева планируют с 30 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточная которой в течение трех дней будет ниже +8 градусов, жилые дома начнем подключать к теплу со среды, 30 октября", - заявил государственный деятель.

По его словам, для того чтобы полноценно развернуть централизованную систему теплоснабжения столицы нужно около 7 дней.

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Ранее городской голова Киева сообщил о начале отопительного сезона для школ, больниц, детских садов и других социальных учреждений столицы Украины.

Отопительный сезон в Украине - последние новости

Недавно украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал о подготовке страны к отопительному сезону, который будет уже третьим в условиях российско-украинской войны. По словам государственного деятеля, этот отопительный сезон планируют пройти на газе собственной добычи.

Шмыгаль также отметил, что сейчас более 90% жилых домов готовы к началу отопительного сезона. На стадии готовности к подаче тепла находятся более 18 тысяч котельных и 4,8 тысячи центральных тепловых пунктов.

Напомним, ранее эксперты "Киевтеплоэнерго" назвали меры, которые стоит принять в рамках подготовки к отопительному сезону. По их словам, главной задачей в данном случае является уменьшение теплопотерь в квартире или доме.

Для этого специалисты советуют, в частности, провести профилактику металлопластиковых окон и обновить уплотнитель на дверях и окнах. Последнее позволит избавиться от сквозняков.

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