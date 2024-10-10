Теплоноситель в жилые дома обещают, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов и будет держаться в течение трех суток.

С понедельника, 14 октября, Киев начнет отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что тепло будут подключать по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений, учитывая функциональную специфику.

"Жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов в течение трех суток и будет сохраняться тенденция к похолоданию. Решение о начале отопительного сезона принимаем с учетом факторов обеспечения комфорта для горожан, рационального использования энергоресурсов и экономного потребления электроэнергии", - отметил городской голова.

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Отопительный сезон в Украине - последние новости

Ранее украинцев предупредили, что грядущая зима для украинцев может быть одной из самых сложных, поэтому советуют не медлить. Энергетики дали несколько советов, как правильно подготовиться к отопительному периоду, чтобы не мерзнуть в домах и квартирах во время холодов.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, энергетическая устойчивость Украины будет одним из самых больших вызовов во время нынешнего зимнего периода.

В прошлом году в Киеве отопительный сезон 2023/2024 начался 16 октября. С этого дня теплоносителем начали обеспечивать жилые дома горожан. Учреждения соцсферы были подключены к отоплению традиционно раньше. Завершился прошлый отопительный сезон в столице 28 марта.

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