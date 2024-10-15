Этот отопительный сезон планируется пройти на газе собственной добычи.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о подготовке Украины к зиме и отопительному сезону - третьему в условиях полномасштабной войны.

"Сегодня более 99% жилых домов готовы к началу отопительного сезона. Количество школ, детских садов и больниц, готовых к прохождению зимы, тоже приближается к 100%. Более 18 тысяч котельных и 4,8 тысячи центральных тепловых пунктов находятся на стадии готовности к подаче тепла", - сказал Шмыгаль во время заседания правительства.

Что касается накопления ресурсов, то, по словам премьера, в газохранилищах сейчас есть 12,2 млрд куб. м голубого топлива, а также 3,1 млн тонн угля на складах, чего достаточно для прохождения зимы. Этот отопительный сезон, как и прошлый, планируется пройти на газе собственной добычи.

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"Все 9 энергоблоков АЭС, подконтрольные Украине, сейчас работают. Именно они обеспечат основной объем генерации электроэнергии в отопительный сезон", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, потребности жилищно-коммунальных предприятий в когенерационных установках покрыты более чем наполовину - уже имеются 182 когенерационные установки суммарной мощностью 147,3 МВт, из которых 83 работают. Остальное когенерационное оборудование будет установлено до конца этого года.

Также премьер сообщил, что в Фонде поддержки энергетики Украины партнеры аккумулировали около 700 млн евро перечисленных и анонсированных средств. Кроме этого, ожидается успешное завершение переговоров по увеличению лимитов на импорт электроэнергии из ЕС: с 1,7 до 2,2 ГВт.

Шмыгаль также акцентировал, что будет продолжаться поддержка украинцев в части выплаты субсидий, которыми сейчас пользуются 2,8 млн семей.

"Размер выплат на отопительный сезон автоматически пересчитывается Пенсионным фондом. Средств в государственном бюджете заложено достаточно", - подчеркнул премьер.

Отопительный сезон в Украине - последние новости

Ранее УНИАН писал, когда начнется отопительный сезон в разных регионах Украины. В целом жилые дома начнут отопительный сезон, когда среднесуточная температура достигнет отметки в 8°C и будет держаться на таком уровне не менее трех суток.

С 14 октября Киев начал отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города.

В Минсоцполитики рассказали, что при наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги предоставление субсидии прекращается. При этом задолженность можно погасить постепенно, но для этого необходимо договориться о реструктуризации долга с поставщиками услуг. В таком случае, если регулярно платить долг и не пропускать текущие платежи, можно рассчитывать на субсидию.

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