Грядущая зима для украинцев может быть одной из самыхь сложных.

Вскоре в Украине начнется отопительный сезон, который обещает быть достаточно тяжелым. Украинцам следует подготовиться к сложному периоду.

Специалисты "Киевтеплоэнерго" дали несколько советов, как правильно подготовиться к грядущему отопительному сезону.

Отмечается, что главная задача – уменьшить теплопотери в квартире или доме в период холодов. Что нужно сделать:

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проведите профилактику металлопластиковых окон;

обновите уплотнитель на окнах и дверях, чтобы исключить сквозняки;

определите одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации;

проверьте розетки, проводку и электроприборы;

при наличии индивидуального отопления, проведите техническое обслуживание котла;

отодвиньте от батарей мебель, соберите шторы, снимите декоративные панели и наклейте теплоотражающий экран на стену за батареями;

проверьте состояние теплых полов, обогревателей, кондиционера;

объединитесь с соседями, чтобы утеплить подъезд и дом - трубопроводы должны быть утеплены, а все окна и двери должны плотно закрываться.

"Подготовьте план, договоритесь с родственниками, соседями, друзьями о совместных действиях на случай чрезвычайной ситуации. Объединитесь, чтобы обогреться", – говорится в сообщении.

Отопительный сезон в Украине - последние новости

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что энергетическая устойчивость Украины будет одним из самых больших вызовов во время нынешнего зимнего периода.

По его словам, для стабильного прохождения зимы Украина защищает энергообъекты первым и вторым уровнями защиты. Первый уровень защиты - габионы с песком. Второй уровень - железобетонные конструкции, способные выдержать прямые удары дронов и обломки ракет.

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