Вскоре в Украине начнется отопительный сезон, который обещает быть достаточно тяжелым. Украинцам следует подготовиться к сложному периоду.
Специалисты "Киевтеплоэнерго" дали несколько советов, как правильно подготовиться к грядущему отопительному сезону.
Отмечается, что главная задача – уменьшить теплопотери в квартире или доме в период холодов. Что нужно сделать:
- проведите профилактику металлопластиковых окон;
- обновите уплотнитель на окнах и дверях, чтобы исключить сквозняки;
- определите одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации;
- проверьте розетки, проводку и электроприборы;
- при наличии индивидуального отопления, проведите техническое обслуживание котла;
- отодвиньте от батарей мебель, соберите шторы, снимите декоративные панели и наклейте теплоотражающий экран на стену за батареями;
- проверьте состояние теплых полов, обогревателей, кондиционера;
- объединитесь с соседями, чтобы утеплить подъезд и дом - трубопроводы должны быть утеплены, а все окна и двери должны плотно закрываться.
"Подготовьте план, договоритесь с родственниками, соседями, друзьями о совместных действиях на случай чрезвычайной ситуации. Объединитесь, чтобы обогреться", – говорится в сообщении.
Отопительный сезон в Украине - последние новости
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что энергетическая устойчивость Украины будет одним из самых больших вызовов во время нынешнего зимнего периода.
По его словам, для стабильного прохождения зимы Украина защищает энергообъекты первым и вторым уровнями защиты. Первый уровень защиты - габионы с песком. Второй уровень - железобетонные конструкции, способные выдержать прямые удары дронов и обломки ракет.