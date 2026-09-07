Некоторым украинцам выплатят по 19 400 гривень на отопительный сезон: кто получит средства

Заявление на получение средств можно подать до 30 октября через Пенсионный фонд, ЦПАУ или местные органы власти.

Более 380 тысяч семей в прифронтовых общинах получат единовременную выплату в размере 19 400 гривень на прохождение отопительного сезона. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.

По его словам, это поддержка для украинцев, которые в ней больше всего нуждаются: люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры, внутренне перемещенные лица, получатели жилищных субсидий, многодетные и приемные семьи, одинокие матери, семьи с детьми с инвалидностью, детские дома семейного типа и патронатные семьи.

"Для этого правительство привлекло 7,4 млрд грн от международных гуманитарных организаций. Часть средств поступила от ЮНИСЕФ и Украинского Красного Креста через Гуманитарный счет Минсоцполитики", – отметил Корецкий.

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Премьер-министр также указал, что заявление можно подать до 30 октября через Пенсионный фонд, ЦПАПУ или местные органы власти. Выплату можно будет получить на банковский счет или через "Укрпочту".

Выплаты украинцам – последние новости

19 августа стало известно, что Верховная Рада приняла закон о государственной поддержке и повышении социальных гарантий для семей с лицами с инвалидностью. Закон предусматривает введение базовой величины – нормативного денежного показателя, применяемого для определения размеров государственных социальных пособий.

Ранее сообщалось, что Кабмин расширил возможность получения выплат в размере 50 тысяч гривен в месяц для военнослужащих, которые после освобождения из вражеского плена в РФ нуждаются в длительном стационарном лечении.

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