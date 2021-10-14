Эксперт считает, что украинцам следует отвыкать от привычных температур в отапливаемых домах в зимний сезон на уровне 20-25 градусов, и прибегать к экономии.

В этом году в отопительном сезоне эксперты рекомендуют украинцам экономить и снижать уровень обогрева в своих квартирах. А все из-за того, что в Украине не успели заблаговременно подготовиться к земе.

Об этом заявил эксперт по энергетическим проектам Сергей Свистюк в эфире канала "Украина 24".

"Нужно экономить, снижать температуру в помещениях до той, которую может выдержать человек", - призвал специалист.

Эксперт считает, что украинцам следует отвыкать от привычных температур в отапливаемых домах в зимний сезон на уровне 20-25 градусов, и прибегать к экономии.

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"Потому что эта зима может показать, что мы не в полном объеме до сих пор занимались энергоэффективностью, энергосбережением", - говорит эксперт.

Чтобы меньше платить и экономить, эксперт советует гражданами во время отопительного сезона 2021/2022 запастись теплой одеждой и снижать температуру в помещениях.

"Я рекомендую всем снижать температуру с 20 градусов до 17 или 18. Возможно, кто-то может и до 16 градусов снизить. Найти свитерочки, жилетки, теплые штанишки и носки. Это позволит и энергии меньше потреблять и быть здоровым", - рассказал Свистюк.

Напомним, ранее некоторые области Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за поставки газа бюджетным учреждениям.

Отопительный сезон в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко