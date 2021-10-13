Бюджетным организациям будут продавать газ дешевле рыночной цены, пообещали в Нафтогазе.

В "Нафтогазе" пообещали, что школы, детские сады и больницы и другие бюджетные организации смогут купить газ по 13,7 гривни за кубометр. Но это без учета налога на добавленную стоимость и цены транспортировки.

Как сообщили на Facebook-странице компании, там сделают все возможное для "обеспечения стабильной работы зависимой от госбюджета инфраструктуры".

В "Нафтогазе" говорят, что паника в Европе из-за цен на топливо привела к новой реальности - жизни с отключенным отоплением. В Украине официальный старт отопительного сезона также не за горами.

Читайте также"Хватит разгонять панику": у Зеленского утверждают, что никаких проблем с газом в регионах нет

Найти на рынке газ по цене ниже 30 - 45 гривень за кубометр, подчеркнули в "Нафтогазе", почти нереально. Некоторые поставщики даже отказываются от ранее взятых на себя контрактных обязательств, если у них была прописана более низкая цена.

Однако "Нафтогаз" называет себя "социально ответственной компанией, которая с пониманием относится к проблемам бюджетников". Поэтому там обещают сделать все, чтобы социальная инфраструктура работала стабильно.

"Мы предлагаем бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, которые финансируются из государственного или местных бюджетов, купить газ для производства тепла по цене 13,7 гривни за кубометр (с транспортировкой и НДС – 16,8 гривни)", – говорится в заявлении компании.

О прибыли, пишут в "Нафтогазе", здесь даже не говорится: "Для нас крайне важно, чтобы отопительный сезон начался вовремя и школы, больницы и другие бюджетные учреждения, общины точно были с теплом".

Отметим, контракт бюджетникам предлагают заключить на 15 месяцев – до конца 2022 года. В нем пропишут фиксированную цену, не будет требования банковской гарантии, и позволят отсрочки платежа.

Ранее президент Владимир Зеленский и местные администрации заключили меморандум о льготных тарифах на газ, которые обеспечит "Нафтогаз" через "Нафтогаз Трейдинг". С ним бюджетные учреждения должны заключать договоры, но это можно сделать по закону только через проведение тендеров. И "Нафтогаз Трейдинг" в указанных тендерах участия не принимает. Другие же поставщики обеспечить посильную для бюджетных учреждений цену на газ не могут.

Поэтому сейчас школы и больницы вынуждены объявлять тендеры с ожидаемой ценой газа в диапазоне 30-35 гривень за кубометр, что потребует значительно больше денег, чем местные бюджеты могут себе позволить.

Отопительный сезон в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко