Правительство рассматривает все возможные сценарии развития событий, чтобы избежать худших, заявил премьер.

Отопительный сезон в Украине будет сложным, правительство готовится к различным сценариям прохождения зимы. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, на теме отопительного сезона сейчас много спекуляций, но риски серьезные.

"Мы не собираемся умалять угрозы, риски и вызовы этого отопительного сезона. Но считаем, что граждане должны быть проинформированы о реальном положении дел", - сказал он.

По данным Министерства энергетики, отремонтировано пять атомных блоков мощностью 4,4 ГВт. В ремонте - еще четыре блока мощностью 3,4 ГВт.

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Кроме того, отремонтировано и находятся в ремонте 24 энергоблока тепловых электростанций мощностью 4,3 ГВт, а это 62% от общего количества.

Теплоэлектроцентралей, которые обеспечивают людей теплом, отремонтировано 70%, еще 30% - сейчас в ремонте.

Также отремонтировано или в ремонте 68% мощностей гидроэлектростанций, а это мощность на почти 1,8 ГВт.

Со стороны компании "Укрэнерго" выполнено почти 80% работ по ремонту магистральных сетей. В частности, высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного состояния.

"Формируем многоуровневую защиту для энергетических объектов. Готовимся ко всем возможным сценариям развития событий, чтобы избежать худших. Зима будет сложной, но мы должны выстоять. Готовим для этого все необходимое", - добавил глава правительства.

Отопительный сезон в Украине 2023-24 годов-актуальное

Как сообщал УНИАН, ранее глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ) Константин Ущаповский, заявил, что в процессе восстановление энергосистемы Украины перед следующим отопительным сезоном, объем выполненных объектами тепловой генерации аварийно-восстановительных работ составляет лишь 1,6% от объема нанесенных российскими ударами повреждений.

По его данным, в "Укрэнерго" показатель работ составляет 7%. В результате российской агрессии ТЭС и ТЭЦ получили повреждения оборудования на 29,9 млрд грн, но аварийно-восстановительные работы выполнили лишь на 482 млн грн.

Эксперты предупреждают, что зима в Украине действительно будет не простой, враг будет повторять ракетные атаки на критическую инфраструктуру, чтобы снова заморозить и оставить без света украинцев.

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