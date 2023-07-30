По словам специалиста, генераторы прятать не стоит.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что будущий отопительный сезон в Украине должен пройти легче, чем прошлой зимой, благодаря усилению противовоздушной обороны в нашей стране. Однако готовиться к зиме все же стоит.

"Если прогнозировать и сравнивать, какой будет следующая зима, то я считаю, что с вероятностью в 60% даже, может, несколько большей, осенне-зимний период будет пройти легче, чем предыдущий. Чем я это объясняю? Несмотря на то, что у нас энергетическая система находится в худшем состоянии, по сравнению с предыдущим вхождением в зиму, но у нас существенно изменились показатели защиты – противоракетной обороны – энергетической системы", – объяснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Омельченко, Украина сбивает больший процент российских ракет, чем в прошлом году, благодаря поступлению новых систем ПВО. В то же время Россия потратила основной складской запас ракет и работает "с колес". И хотя эти ракеты тоже несут угрозу, но теперь у РФ значительно меньше возможностей повредить украинскую энергетическую инфраструктуру.

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Кроме того, эксперт отметил, что прохождение зимнего периода зависит и от контрнаступления украинских войск.

"Думаю, что контрнаступление будет успешное, и России уже не так будет до Украины, займутся больше своими проблемами. Все это в комплексе. В то же время действительно, необходимо готовиться к серьезной зиме, и генераторы выбрасывать не стоит. Но, с другой стороны, не следует паниковать", – резюмировал Омельченко.

Какой будет следующая зима в Украине: прогнозы

После того, как из-за российских обстрелов было повреждено огромное количество объектов энергетической инфраструктуры, прошлогодняя зима в Украине была довольно сложной. Украинцы жили в условиях постоянных отключений электроэнергии, а для кого-то это означало и отсутствие отопления.

Эксперты склоняются к тому, что следующая зима может быть еще сложнее, чем предыдущая, поскольку за это время просто невозможно восстановить все утраченные мощности. В частности, диркетор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что украинцам стоит готовиться к блэкаутам. По его словам, было разрушено много оборудования, которое за год не восстановишь, поскольку это время идет только на его производство.

О сверхсложной зиме впереди предупреждают и энергетики. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что последний ОЗП был завершен с повреждением или разрушением 75% тепловой генерации. Эксперты сомневаются, что до начала отопительного сезона удастся восстановить хотя бы половину мощностей.

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