Дефицит особенно выражен в утреннее и вечернее время потребления.

На утро 13 января электропотребление в Украине остается на том же уровне, дефицит сохраняется, но на выходных прогнозируется улучшение ситуации.

"По состоянию на 11:00 13 января потребление электроэнергии находится на уровне вчерашнего дня. Соответственно сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, особенно выраженный в утренний и вечерний максимумы потребления. В то же время уже на выходные ожидается постепенное потепление по всей Украине, в результате чего прогнозируется уменьшение потребления", - сообщает НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что в настоящее время для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областях доведены лимиты потребления, которые действуют с 02:00 до 24:00.

Видео дня

"Каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита", - добавили в энергокомпании.

В "Укрэнерго" напомнили, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, врагом временно оккупирован ряд электростанций, которые вырабатывали электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС, мощности которой могли бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии.

Отключения света в Украине - что сообщалось

Напомним, теплая погода и праздничные дни способствовали снижению потребления электроэнергии, что позволило в течение новогодних праздников не применять отключения.

Но уже 5 января потребление выросло, в связи с чем в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре ввели графики отключений.