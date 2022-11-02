Энергетики и местные власти делают все, чтобы сократить время отключений.

Для большинства потребителей Украины возобновлена возможность поставки электричества. Свет продолжают отключать в девяти регионах страны.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.

"По состоянию на это время можем мы отчитаться, что для всех потребителей в Украине уже восстановлена техническая возможность водоснабжения. Для большинства также и техническая возможность поставки электричества. Стабилизационные отключения продолжаются в девяти регионах Украины. Энергетики и местные власти делают все, чтобы сократить время отключений", – сказал глава государства.

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Также он напомнил, что без перерыва продолжаются восстановительные работы на территориях, которые были освобождены от оккупантов: на Харьковщине, на Донбассе, на юге страны.

"Например, уже более 20 тысяч потребителей в освобожденных районах Харьковской области получили поставки газа. В Волчанске, Балаклее и других городах восстанавливаются системы для теплоснабжения", – отметил Зеленский.

Отключение электроэнергии в Украине

Из-за ракетных ударов по объектам энергетики в Украине ввели отключения света.

С 1 октября 2022 года в Киеве стал возможным переход с экстренных на стабилизационные отключения. Графики отключений составлены на основе ожидаемых ограничений от "Укрэнерго".

Страны Евросоюза заявили о готовности поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита из-за ракетных обстрелов россиян. Электроэнергия может передаваться в обоих направлениях. Это означает, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС.

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