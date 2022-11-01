Потребностей отключать свет на 12 часов пока нет.

С сегодняшнего дня в Киеве возможен переход с экстренных на стабилизационные отключения. Это значит, что в указанный интервал горожан могут отключить.

Об этом в Facebook рассказал гендиректор "YASNO" Сергей Коваленко.

Но не факт, что ограничения будут применены, пояснил он.

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"Стабилизационные отключения выполняются по требованию "Укрэнерго" или оператора системы распределения. Если от них указания нет, то подачу электроэнергии не выключают. Если у вас интервал с 9 до 13, а отключили в 10:40, то все равно до 13 (+/- 30 мин) должны свет повернуть", - написал Коваленко.

Графики составлены на основе ожидаемых ограничений от "Укрэнерго". Отключения одной группы в рамках стабилизационного графика рассчитаны на ограничение до 250 МВт.

"Но если есть распоряжение сократить потребление больше чем на 250 МВт, то отключения становятся экстренными и будут происходить не по графику. Об изменении типа отключения мы информируем через чатбот "YASNO online", - предупредил Коваленко.

При стабилизационном отключении оператор системы распределения должен соблюдать продолжительность до 4 часов ±30 минут на переподключение.

Потребностей отключать свет на 12 часов пока нет.

"В графиках указаны только возможные слоты, временные коридоры в пределах которых может происходить отключение. Потребности отключать свет на 12 часов в сутки пока не существует. Ночные отключения, например, почти не применяются, потому что в них нет необходимости", - добавил гендиректор "YASNO".

Отключение света в Киеве

С 10 октября Россия начала наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре. В связи с чем в регионах ввели веерные отключения, в том числе и в Киеве.

После очередного удара по Киевской области 27 октября энергетики предупредили о более длительных отключениях, чтобы стабилизировать энергосистему.

По подсчетам Минэнергетики, от атак российских террористов пострадала-по состоянию на 12 октября, более трети критической инфраструктуры.

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