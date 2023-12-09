Герман Галущенко отметил, что дефицит составляет около 1% потребления.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко прокомментировал ситуацию с дефицитом энергосистеме. Он отметил, что отключения света украинцам пока не грозят.

"Никаких отключений не происходило. Поэтому действительно, прежде всего, из-за потери генерации, похолодания и роста потребления, мы наблюдали в определенные дни дефицит", - заявил чиновник в эфире телемарафона.

По его словам, дефицит составляет около 1% потребления, а это не критический показатель.

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"Здесь ключевое, что мы должны обеспечить людей светом. И в принципе, людей не должно интересовать, как мы решаем вопрос с дефицитом. Основное надо понимать, что отключений не было и не планируется", - подчеркнул Галущенко.

Отключени света в Украине - какая ситуация в энергосистеме

9 декабря в "Укрэнерго" заявили о тяжелой ситуации в энергосистеме - для покрытия потребления электричества нет свободных мощностей генерации. Для избежания отключений компания вынуждена была привлечь аварийную помощь от Румынии и Польши с 11:00 до 19:00 мощностью 400 МВт.

При этом министр энергетики Герман Галущенко отметил, что на данный момент нет предпосылок для блэкаутов.

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