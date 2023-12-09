Герман Галущенко указал, что есть одна единственная угроза.

В Украине существует угроза, которая может привести к масштабным блэкаутам. Спрогнозировать эту угрозу и ее масштабы очень сложно.

"На самом деле, единственная угроза для системной аварии - это атаки россиян. Предсказать уровень атак и когда они будут - это сложно. У меня уже сейчас есть много вопросов, потому что, откровенно говоря, я ожидал другой ситуации на сегодняшний день", - рассказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

В то же время он указал, что на данный момент нет предпосылок для блэкаутов.

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"Более того, даже если будет критическое влияние в результате атак на энергосистему, блэкауты могут быть, но будут иметь временный характер", - подытожил чиновник.

Угроза блэкаутов в Украине - что сказали в "Укрэнерго"

Российские оккупанты бьют по критической инфраструктуре Украины, пытаясь спровоцировать системную аварию, чтобы оставить украинцев без света, воды и тепла. Специалисты готовились к самым тяжелым ситуациям в энергоситеме.

9 декабря в "Укрэнерго" заявили о тяжелой ситуации в энергосистеме - для покрытия потребления электричества нет свободных мощностей генерации. В то же время лимиты потребления и графики отключений не вводились.

Для избежания отключений и поддержания баланса в энергосистеме "Укрэнерго" вынуждена привлечь аварийную помощь от Румынии и Польши с 11:00 до 19:00 мощностью 400 МВт.

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