Потребление из-за похолодания держится на самом высоком за отопительный сезон уровне.

В энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация: для покрытия потребления электричества нет свободных мощностей генерации, сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"У энергосистемы сохраняется тяжелая ситуация. Потребление из-за похолодания держится на самом высоком за отопительный сезон уровне. На электростанциях пока нет свободных мощностей", - говорится в сообщении.

Для избежания отключений и поддержания баланса в энергосистеме "Укрэнерго" вынуждена привлечь аварийную помощь от Румынии и Польши с 11:00 до 19:00 мощностью 400 МВт.

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В то же время лимиты потребления и графики отключений не вводились и не прогнозируются.

"Для избежания дефицита и поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме сейчас особенно важно экономно потреблять электроэнергию", - настаивают энергетики.

Ситуация в энергосистеме

7 декабря из-за боевых действий и технических причин в Украине было обесточены 408 населенных пунктов. Ограничения электроснабжения не применялись ни в одной из областей. Плановые отключения бытовых потребителей не предусматривались.

При этом в "Укрэнерго" отметили, что 7 декабря в энергосистеме образовался дефицит. Чтобы поддержать баланс Украина с 11:00 до 19:00 привлекала аварийную помощь из Румынии, Польши, Словакии.

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, в энергосистеме возникают проблемы, когда снижается температура. Украинской генерации сложно покрывать потребность в электричестве имеющимся составом.

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