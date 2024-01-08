Графики отключений электроэнергии не применяются.

По состоянию на утро 8 января в Украине обесточено почти 400 населенных пунктов. Причина – ухудшение погодных условий (налипание мокрого снега и гололед). Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что самая сложная ситуация наблюдается на Днепропетровщине. В регионе без электроэнергии находятся более чем 200 населенных пунктов.

В Кривом Роге свет отсутствует у более 15 тысяч абонентов. Котельные и насосные станции работают на генераторах. Из-за обледенения линий не работают трамваи и троллейбусы.

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По данным Минэнерго, в Кировоградской области обесточено около 80 населенных пунктов. В Одесской и Николаевской областях – 58 и 54 населенных пунктов соответственно. Почти 9 тысяч абонентов из-за непогоды остались без света в Киевской области.

Аварийные бригады работают. Графики отключений электроэнергии не применяются, добавили в министерстве.

В "Укрэнерго" заявили, что из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Обесточено одно угледобывающее предприятие в Донецкой области.

В то же время пропускная способность высоковольтных сетей достаточна для покрытия существующего спроса. В воскресенье ремонтная бригада вернула в работу высоковольтную воздушную линию 330 кВ в восточном регионе.

Сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

Импорт электроэнергии осуществляется днем из Словакии и Румынии. Экспорт сегодня не осуществляется.

Непогода в Украине

8 января по всей Украине объявили штормовое предупреждение. В частности, по данным синоптиков, ожидаются сильные осадки и мощный ветер, метели, налипание мокрого снега, а также гололед и гололедица.

На Днепропетровщине бушует зимняя непогода. Из-за отсутствия электричества 4 котельные в городе работают на генераторах в режиме циркуляции воды, на генераторах также работают 2 насосные станции Горводоканала.

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