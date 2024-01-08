Синоптики прогнозируют осадки, сильный ветер и гололедицу.

Сегодня, 8 января, по всей Украине ожидается неблагоприятная погода. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В частности, по данным синоптиков, ожидаются сильные осадки и мощный ветер, метели, налипание мокрого снега, а также гололед и гололедица.

"8 января в южных областях гололед, налипание мокрого снега, в Одесской области порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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В центральных и восточных областях, по данным Укргидрометцентра, ожидается значительный снег, метель и порывы ветра 15-20 м/с, а на Днепропетровщине удержится гололед.

"На дорогах Украины гололедица", - добавляют синоптики.

Из-за непогоды по всей Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

8 января в Украине будет облачно. В южной части ожидается умеренный дождь с переходом в мокрый снег, местами значительные осадки. Гололед, налипание мокрого снега. Температура ночью и днем от 4° тепла до 1° мороза, днем в Крыму воздух прогреется до 7-12° тепла.

В северных, Волынской и Ровенской областях местами пройдет небольшой снег. Днем столбики термометров покажут -8°...-13°, а в Черниговской и Сумской областях будет -10°...-15°.

На остальной территории ожидаются сложные погодные условия: умеренный снег, в центральных и восточных областях значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью и днем 5-10° мороза.

Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с, в большинстве западных, северных и южных областей местами порывы будут достигать 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

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