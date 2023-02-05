Сейчас в Одессе объекты критической инфраструктуры подключают к генераторам.

В Одессе и Одесском районе ситуация с энергоснабжением, которое 4 февраля было нарушено из-за аварии на одном из объектов НЭК "Укрэнерго", улучшится в конце следующей недели.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий напомнил, что авария произошла из-за того, что ранее этот объект (как и другие аналогичные в Одесской области) неоднократно попадал под ракетные удары и атаки дронов-камикадзе.

По его словам, вчера после аварии без света остались 500 тысяч потребителей, сейчас примерно 200 тысяч - электроснабжение восстановлено, но 280-290 тысяч - имеют ограничено электроснабжение. По состоянию на 4 февраля для населения действуют графики отключений два часа со светом, 12 – без.

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Сейчас в Одесскую область доставляют мощные дизель-генераторы, которые подключают к критической инфраструктуре. По словам Кудрицкого, это подключение позволит освободить определенные мощности, что позволит смягчить график отключений: до "2 на 10", "2 на 8".

"По нашим прогнозам, к концу рабочей недели мы должны закончить работы на одном из наших объектов. И к пятнице ситуация должна значительно улучшиться. До этого должен быть эффект от переключения на генераторы объектов критической инфраструктуры", - сказал Кудрицький во время брифинга.

Он уточнил, что энергетики сейчас сфокусировались на восстановлении одного объекта, где круглосуточно работают пять аварийных бригад. В таком режиме специалисты будут работать, сколько нужно для восстановления объекта.

Параллельно ведется восстановление других энергообъектов, пострадавших от вражеских атак. По его словам, над устранением последствий аварии работают многие специалисты – "Укрэнерго", ДТЭК, ГСЧС, ОВА и др.

Авария на энергетическом объекте в Одессе - что известно

Утром 4 февраля на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария. В результате часть района и областного центра остались без электроснабжения.

В "Укрэнерго" пояснили, что масштабная авария на подстанции, которая заживает Одессу, произошла из-за выхода из строя оборудования, которое неоднократно восстанавливали после ракетных атак оккупантов.

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