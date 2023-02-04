Сейчас основная цель – это подать питание на объекты критической инфраструктуры и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электричества.

В Одессу на фоне аварии на подстанции завезут все мощные генераторы, которые есть у Министерства энергетики, а также газотурбинную электроподстанцию. Сейчас основная цель — это запитать объекты критической инфраструктуры и многоквартирные дома, зависящие от электричества.

Такой информацией в личном Telegram-канале поделился премьер-министр Денис Шмыгаль. Он сообщил, что ситуация в Одессе и прилегающих к городу районах тяжелая. Масштаб аварии существенный, поэтому быстро восстановить энергоснабжение не получится. Это касается и подключения объектов критической инфраструктуры.

На заседании правительства Шмыгаль поручил создать штаб для решения ситуации во главе с министром энергетики. В него также вошли и. о. министра внутренних дел, главы ГСЧС и ОВА, руководитель "Укрэнерго", представители Мининфраструктуры и других министерств и ведомств.

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"Сейчас основная цель — запитать критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения. Поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США", — сообщил Шмыгаль.

Представители МИД обратятся к Турции насчет дополнительной поддержки для города в виде плавучих электростанций. В Одессе должны работать все "Пункты несокрушимости".

Пожар на энергообъекте в Одессе: актуальная информация

Сегодня утром, 4 февраля, на одном из центральных объектов энергетической инфраструктуры Одесского района возник пожар. В результате город и часть прилегающих территорий остались без света.

Позже в ДТЭК сообщили, что это была вторая масштабная авария за сутки на объекте "Укрэнерго".

"Сегодня утром на одной из высоковольтных подстанций, через которую питается г. Одесса, вышел из строя автотрансформатор, который был восстановлен после повреждений во время российских атак", — написали в "Укрэнерго" о причине аварии.

В компании предупредили, что повреждения на объекте существенные, поэтому проблемы с электричеством будут длиться дольше обычного. Определить, когда удастся восстановить питание, на текущий момент невозможно.

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