Украина не продает и не покупает электроэнергию.

На данный момент у Украины нет коммерческого экспорта и импорта электроэнергии. Однако энергосистема Украины продолжает работать синхронно с энергосистемой Европы. Она получает определенные объемы электроэнергии от систем европейских стран и отдает те же объемы в их системы, таким образом балансируя их.

Как сообщил в Facebook глава поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко, Украина осуществляет обмен ресурсом с Европой в рамках балансировки энергосистем, но не стоит это путать с коммерческой продажей или покупкой электроэнергии.

"На сайте entsoe.eu есть дашборд с вкладкой Scheduled Commercial Exchanges, то есть коммерческие поставки. Там у Украины и на импорт, и на экспорт — ничего. Также есть вкладка Cross-Border Physical Flow, где есть результат балансировки систем", — отметил Коваленко.

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Коваленко подчеркнул, что сейчас Украина возвращается к плановым графикам, но посоветовал учитывать, что от них могут быть незначительные отклонения для балансировки.

Также он отметил, что продолжается тенденция снижения дефицита электроэнергии. Он отметил, что энергетикам удалось подключить к системе новый объем мощности — дополнительные блоки атомной и тепловой генерации, также удалось восстановить несколько линий и подстанций.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа в сутки.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.

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