Экспорт электроэнергии будет происходить исключительно в период профицита.

Украина из-за профицита мощности в энергосистеме планирует с 25 августа возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Со вчерашнего дня в Украине начала спадать жара, и на утро пятницы - существенно снизилось потребление. Кроме того, из планового ремонта вышел энергоблок одной из атомных электростанций. Это обусловливает профицит мощности в украинской энергосистеме в дневные часы, когда активно работают солнечные электростанции", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отмечают, что во избежание аварий, энергосистема должна работать сбалансировано - количество произведенной энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленной. Способов преодоления профицита может быть два: ограничение генерации украинских солнечных электростанций (СЭС) или восстановление экспорта электроэнергии в дневные часы.

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"Учитывая экономическую нецелесообразность ограничения работы СЭС, начиная с 25 августа Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Уже завтра будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным сечениям в направлениях Румынии, Венгрии и Молдовы. Это позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии", - отметили в "Укрэнерго".

В пресс-службе также отметили, что экспорт будет происходить исключительно в период профицита - во время активной работы солнечных электростанций. В периоды максимального потребления, когда мощности в энергосистеме недостаточно, экспорт электроэнергии из Украины осуществляться не будет.

Ситуация в энергосистеме - последние новости

23 августа стало известно, что после планового ремонта к энергосистеме подключили еще один атомный блок, который добавит 1000 МВт мощности и стабильности энергосистеме и позволит не применять ограничения энергоснабжения для потребителей.

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